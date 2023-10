ASSE : le rêve de Krasso vire au cauchemar à Belgrade

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Mercredi soir, il y avait beaucoup d'anciens pensionnaires de Ligue 1 lors du match de Champions League entre le RB Leipzig et l'Etoile Rouge de Belgrade (3-1). Simakan (ex-Strasbourg), Lukeba (ex-OL), Simons (sous contrat avec le PSG), Openda (ex-Lens)... On pensait également voir l'ancien Vert Jean-Philippe Krasso mais celui-ci n'a finalement pas été retenu par son entraîneur, Barak Bakhar, et a dû suivre la partie des tribunes.

Même en sélection, il ne joue plus !

Du reste, Poteaux Carrés révèle que les temps sont durs pour le meilleur buteur et passeur de l'ASSE la saison dernière. Après un été flamboyant à Belgrade (5 buts et 2 passes décisives en 3 matches), il est peu à peu rentré dans le rang : il a débuté sur le banc lors des deux dernières rencontres de championnat contre Radniki et Matis, n'a pas joué en Coupe contre Krusevac, ni à Leipzig. Et ce n'était pas pour le reposer après la quinzaine internationale puisqu'il n'a pas joué non plus avec la Côte d'Ivoire ! L'aventure serbe prend une mauvaise tournure pour Krasso alors que l'ASSE, elle, redresse superbement la tête en Ligue 2/

