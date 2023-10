ASSE : le verdict final pour Larsonneur et la durée de son absence sont tombés !

Ce samedi, le gardien de l'AS Saint-Étienne, Gautier Larsonneur, étincelant depuis le début de la saison, s'est sérieusement blessé à l'épaule gauche après une mauvaise réception.

À en croire nos confrères de L'Équipe, l'ancien portier du Stade Brestois souffrirait d'une entorse acromio-claviculaire de l'épaule gauche et devrait être éloigné des terrains durant environ deux mois. On ne devrait donc pas revoir le gardien des Verts avant le début de l'année 2024. C'est Etienne Green qui devrait le suppléer dans les cages stéphanoises durant cette absence.

