ASSE : le vestiaire des Verts envoie déjà un message fort à Auxerre

Relever la tête et se tourner vers le déplacement à Auxerre pour relancer une série, c’était en substance le message des joueurs de l’ASSE après la défaite face au Paris FC (0-1). A l’issue de la rencontre, le capitaine des Verts Anthony Briançon, reconnaissait qu’il faudra vite évacuer la déception pour le match à l’Abbé-Deschamps contre l’AJ Auxerre : « On va relever la tête rapidement et bien préparer ce match à Auxerre. Oui, il y a la série d'invincibilité qui s'arrête, on était sur une série de clean sheet aussi... Ça s'arrête mais il ne faut pas lâcher (…) On va aller à Auxerre avec des ambitions ».

L’idée de relancer une série positive

Florian Tardieu confirme cet état d’esprit : « On va se remettre au travail pour aller faire un gros match à Auxerre et recommencer une série positive », a glissé l’ancien joueur de l’ESTAC alors que Dennis Appiah estime que même si la série repart à zéro, il sera possible de faire aussi bien : « Nous sommes à la treizième journée, même si on avait gagné là, rien n’était acté. Ça aurait été mieux pour nous mais le championnat est encore très très long. On a fait une belle série de dix matchs, si on peut refaire ça… »

Contrairement au match de Paris, les Verts auront cette fois-ci un avantage : une plus grande plage de récupération que leur adversaire, qui affronte ce lundi Guingamp avant le choc de samedi 19 heures…

