ASSE : les Américains débarquent chez un relégué de L2, Dupraz victime collatérale ?

Ce n'était pour l'heure qu'une rumeur mais elle semble se confirmer : si l'on en croit le toujours bien informé Romain Molina, Olivier Delcourt va vendre le Dijon FCO à un investisseur américain. Selon lui, il s'agirait de la famille Binnie qui a déjà tenté sa chance à plusieurs reprises en France, en Espagne et en Norvège (Stabaek). Un changement de cap qui retarde le passage du club bourguignon devant la DNCG.

Une décision qui a déjà des répercussions sur l'ancien coach des Verts, Pascal Dupraz, lequel était prêt à repartir au combat avec le DFCO en 3ème division, mais est toujours dans l'attente d'un appel de ses dirigeants pour clarifier son avenir... Et qui n'aura pas de nouvelles avant le dénouement du dossier.

Le rachat gèle les questions sportives... et l'avenir de Pascal Dupraz

« À partir du moment où le président me demande si je veux continuer avec le DFCO… Je lui ai répondu qu’en Ligue 2 comme en National, le DFCO, alors que je suis entraîneur professionnel, fait partie des éventualités. Et je n’ai pas d’aversion à entraîner en National. Par contre j’aurais une réelle aversion à entraîner en National tout en sachant que deux mois plus tard le club sera vendu. Parce que, comme à chaque fois, quand un club est racheté, bien normalement ceux qui rachètent viennent avec leurs équipes. J’ai envie de faire l’économie de cette situation-là », déclarait le Haut-Savoyard la semaine dernière à France Bleu. Visionnaire l'ancien coach des Verts ...