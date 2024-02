ASSE : la triste défaite à Dunkerque expliquée en chiffres

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Il y a quelques jours, les supporters de l'ASSE croyaient enfin à des jours meilleurs. Au lendemain d'une victoire sur le terrain de Pau, avant que les joueurs d'Olivier Dall'Oglio retombent dans leur criants travers et offrent deux bouillies de plus face à Amiens, à domicile, et sur le terrain de Dunkerque, samedi dernier.

Duels perdus

Ce lundi, le site evect a publié les chiffres de la rencontre disputée par les Verts dans le Nord. Et force est de constater que dans les duels, les Stéphanois ne répondent pas présent. Les Verts en ont remporté 44%, les Dunkerquois, 55%. Idem dans le domaine aérien, puisque les Verts en ont remporté 39% alors que leurs adversaires, eux, en remportaient 60,9%.

Un manque d'envie et un manque d'adresse, également. Car sur douze tirs, l'ASSE en a cadré...deux. Le double pour l'USLD en 7 tentatives. A noter, enfin, que les hommes de Dall'Oglio ont effectué 24 centres au cours des 90 minutes. Dont 25% réussis et pas un but au bout du compte. Il y a du travail dans le Forez...

