ASSE : les joueurs jouent à un jeu très dangereux dans le vestiaire

La cocotte minute serait prête à exploser à l’ASSE. Dans son édition du jour, L’Équipe est revenu en détails sur la situation en coulisses et celle-ci ne serait guère reluisante. Comme déjà évoqué hier et ce matin, les tensions sont présentes à plusieurs niveaux mais surtout dans le vestiaire stéphanois.

L'état d'esprit laisserait à désirer

Et pour cause : la mentalité des joueurs interrogent en interne, où l’effectif de Laurent Batlles se montrerait peu motivé. Certains joueurs, attirés « par les confortables contrats », n'auraient pas pris la mesure de porter la tunique verte. Cela ne trahit finalement aucun secret tant on peut déjà voir certains manques à Geoffroy-Guichard, où ils semblent tétanisés depuis le début de la saison.

