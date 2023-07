ASSE : les paris sont lancés, les Verts ne sont pas favoris à la montée en Ligue 1 !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Si la Ligue 2 2023-24 ne démarre que le 5 août prochain et qu'on n'a même pas encore la certitude que toutes les équipes annoncées (Sochaux notamment) seront sur la ligne de départ de la saison, les Bookmakers ont déjà commencé à parier sur le classement final du championnat de deuxième division française.

Selon Sportune, les Girondins de Bordeaux sont les grands favoris à 3,5 contre 1 devant l'AJ Auxerre, relégué in-extrémis en juin dernier avec une cote à 4,5 contre 1. Et l'ASSE dans tout ça ? Les Verts ont encore la cote malgré leur premier exercice compliqué en Ligue 2 !

Les Verts en bataille pour le podium

Avec une cote à 5 contre 1, l'ASSE est ex-aequo avec Troyes pour la place de barragiste. Les protégés de Laurent Batlles sont même devant deux autres relégués : le SCO Angers et l'AC Ajaccio, seulement cotés à 9 contre 1.

Tout en bas de la pyramide des outsiders on retrouve le Pau FC, Rodez, Dunkerque et Concarneau, cotés à 500 contre 1 et qui s'affichent comme les favoris à la descente sur cette nouvelle saison à quatre relégations. Précision importante donnée par le site EVECT : l'an dernier, à l'orée de la saison, l'ASSE était le grand favori des bookmakers alors que Metz était annoncé deuxième, Bordeaux troisième et Le Havre seulement huitième.

