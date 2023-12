ASSE : les Ultras en remettent une couche sur Perrin

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

"Perrin : 23 années de fidélité gâchées par 24 mois d'inaction. Sors tes doigts de la communication et passe enfin à l'action !" Voici ce qu’il pouvait se lire dans les tribunes de Geoffroy-Guichard hier soir. Mécontents, les Magic Fans ont visé l’ancien joueur historique des Verts. Et ce n’est pas la première fois que cela arrive.

Les MF ont pris le relais des GA

En effet, de l’autre côté du stade, les Green Angels avaient déjà déployé une banderole à l’occasion du match de Coupe de France contre Nîmes (0-1) : "Loïc P. et son charisme d'huître, JFS qui prend les boules, un club qui sent le sapin : l'ASSE vous souhaite un joyeux Noël" ; "Loïc P, JFS, Sam R. : au lieu de vous cacher, assumez et cassez vous !" Comme quoi on peut vite brûler ce qu'on a tant aimé, à "Sainté"... A noter parmi les autres banderoles un message e soutien aux employés de Casino et cette banderole anti direction : "Actionnaires, pour Noël les meilleures blagues sont les plus courtes. Alors cette vente?"

Sur fond de Mariah Carey à la mi-temps à Geoffroy-Guichard, le Kop Nord fait sa liste au Père Noël 🎅 #ASSESCB pic.twitter.com/8WMoJTDF2Q — TL7 (@tl7loire) December 19, 2023

Podcast Men's Up Life