ASSE : les toutes dernières nouvelles de Wadji sont excellentes !

Les toutes dernières nouvelles au sujet d’Ibrahima Wadji sont plutôt bonnes. Blessé de longue date, l’attaquant de l’ASSE a repris la course hier avant d’effectuer une séance spécialisée. Surtout, le body langage du joueur de 28 ans a donné de réelles bonnes impressions. Présent sur les lieux, un supporter assidu des Verts a témoigné son optimisme pour la suite.

Wadji proche d'un retour ?

« L'entraînement débuta à 10h30, avec 2 ateliers, un dédié aux gardiens et un autre aux joueurs de champs, a-t-il expliqué à Poteaux Carrés. Pendant ce temps, Ibrahima Wadji et Florian Tardieu ont enchaîné les tours de terrain pendant 15 minutes. Wadji a fait une séance avec le préparateur physique à base de sprint, d'élastique, de proprioceptifs dans des cercles à haute intensité. Il me semble assez proche de pouvoir intégrer l'entrainement collectif vu ses accélérations et ses changements d'appuis. »

