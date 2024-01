ASSE : les Verts dans le rouge à Dunkerque ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Et d’une qui font neuf ! En s’inclinant samedi contre le SC Amiens ce samedi à Geoffroy-Guichard (0-1), l’ASSE a enregistré sa neuvième défaite de la saison, la 8e en Ligue 2. Invité à commenter cette nouvelle contre-performance notable, Dennis Appiah a encouragé ses coéquipiers à se mettre dans le rouge à Dunkerque dans cinq jours (15h).

« Il faut peut-être se mettre dans le rouge »

« En première mi-temps, on n’avait pas le même visage qu’à Pau. On a manqué de rythme et d’intention dans l’utilisation du ballon. On a eu un jeu très stérile. Sur les prochains matchs, il faut peut-être se mettre dans le rouge quitte à prendre quelques contres, a-t-il analysé dans Le Progrès. Les Amiénois ont trois occasions en deux matchs contre nous, et ils gagnent deux fois 1-0. Je pense que sur les deux matchs, on doit ramener plus de points. »

