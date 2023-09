ASSE : les Verts de Batlles ont choqué les légendes de 1976

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Ce n'est pas nouveau. Les joueurs de l'ASSE, actuellement, font pâle figure, et ne supportent en rien la comparaison avec les équipes qui ont porté haut le prestige du club. Compliqué, dès lors, pour tous ceux qui ont donné tant de bonheur aux supporters de voir le niveau actuel de certains éléments. Encore plus au bord du terrain...

"Pas de virtuoses..."

Samedi dernier, réunis pour rendre hommage à Georges Bereta, qui s'est éteint il y a des semaines, de glorieux anciens était dans le chaudron. Lopez, Larqué, Piazza et tant d'autres. Ainsi que Daniel Sanlaville, présent sur la pelouse pour porter un superbe portrait de "Berete". Interrogé par Poteauxcarrés, Sanlaville n'a pas caché sa consternation face au spectacle à Geoffroy-Guichard.

"Je n’ai pas vu de virtuoses chez les Verts contre Valenciennes. C'est le moins qu'on puisse dire... J’ai trouvé une équipe de l’ASSE au bord du gouffre. C’est l’une des équipes les plus faibles que j’aie connues de l’AS Saint-Etienne. Avec Christian Lopez, on est parti à la mi-temps. Jean-Michel Larqué et Ivan Curkovic sont restés jusqu’à la fin. Le lendemain j’ai joué au golf avec Jean-Michel, il a pensé comme moi. On est tous consternés par le niveau actuel de l’équipe. On a l’impression qu’on est incapable de marquer un but. T’as pas de dribleur, t’as pas de frappeur. Je ne sais pas si on a tiré une seule fois au but en première période(...)Toujours des passes latérales ou des passes en retrait. Dès qu’on fait le décalage, on ne peut pas dribbler donc on revient derrière. Heureusement qu’il y a un bon gardien à l’ASSE.

Ça fait mal de voir le club jouer de tels matches en Ligue 2 alors qu’il a longtemps été un club phare du football français. Je ne vois comment on va faire pour remonter en première division en jouant de la sorte. Je souhaite bien sûr que les Verts retrouvent l’élite car le football a besoin d’un club comme ça avec un grand standing. Mais ce que j’ai vu contre Valenciennes, ça fait peur !"

Podcast Men's Up Life