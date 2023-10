ASSE : les Verts déjà prévenus d'un danger à Laval

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Vous avez pu le lire sur notre site en tout début de journée : l'ASSE sera privée de plusieurs éléments pour son déplacement à Laval. Bouchouari est suspendu, quant à Diarra et Bentayg, les deux hommes sont blessés. Laurent Batlles pourra en revanche compter sur le grand retour d'Ibrahima Wadji, enfin rétabli après plusieurs semaines d'absence.

"Faire un résultat"

En conférence de presse, ce samedi, le défenseur des Verts, Dylan Batubinsika, est justement revenu sur ce choc annoncé face au leader de la Ligue 2. Confirmant que le staff avait alerté le groupe sur une force bien précise des joueurs mayennais. "On sait notamment que les coups de pied arrêtés sont un point fort pour les Lavallois. On travaille pour répondre à l'intensité qu'ils vont mettre. Mais le groupe vit bien, tout le monde est dans le bon état d'esprit. On va à Laval pour faire un résultat"

Réponse lundi, aux environs de 22 heures 30.

Podcast Men's Up Life