ASSE : les Verts en crise, les dirigeants se cachent …

Alors que l’ASSE, modeste 11ème de Ligue 2, s’enfonce dans la crise et s’éloigne de la course à la Ligue 1, le club ligérien détonne par son mutisme. Samedi, à l’issue de la défaite de Dunkerque (0-1), Jean-François Soucasse (président délégué) et Loïc Perrin (directeur sportif) ont réservé leurs mots pour le vestiaire.

Une politique du silence qui interroge et agace

Ce qui marque depuis la mise en place du triumvirat il y a presque deux ans, c’est que la communication de crise est minimaliste. Et comme ni Roland Romeyer ni Bernard Caïazzo ne tapent du poing sur la table, l’ASSE s’enfonce dans une forme d’indifférence.

Selon Peuple-Vert, cette stratégie du « silencio stampa » est impulsée par la communication du club qui « mène une stratégie qui conduit l’ASSE à rester très discrète ». Si le message renvoyé est « silence, on bosse », cette attitude détachée irrite déjà les supporters. Comme l’a expliqué Gautier Larsonneur après la défaite contre l’USLD, cela risque de « péter » prochainement…

