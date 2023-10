ASSE : les Verts hantent à nouveau les cauchemars des supporters de l'OL

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Jusqu'à l'émergence du grand OL dans les années 2000, les derbys face à l'ASSE constituaient toujours des moments d'appréhension pour les supporters lyonnais, marqués par les raclées des années 60-70. Et puis, la domination s'est inversée et ce sont les Verts qui se sont mis à trembler à chaque fois qu'arrivait l'heure de croiser le fer avec l'ennemi. Mais depuis le début de la saison, le rapport de forces s'est une nouvelle fois retourné, entre une ASSE candidate à la remontée et un OL qui craint de descendre.

"S'ils montent et qu'on descend, c'est la fin du monde"

Ce samedi, L'Equipe publie un reportage à Lyon, où les supporters semblent désabusés. La plupart de ceux qui ont été interrogés parlent ouvertement d'une relégation et un certain Christophe dévoile son pire cauchemar, teinté de vert : "Pourvu que ça ne fasse pas un barrage contre eux, se désespère Christophe. S'ils montent et qu'on descend, c'est la fin du monde". Pour l'heure, l'OL, dernier de L1, n'aurait même pas droit au barrage puisqu'il serait relégué directement...

