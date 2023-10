ASSE : les Verts ont déniché un atout très précieux en vue de la Ligue 1

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Anthony Briançon, Dylan Batubinsika, Léo Petrot et Dennis Appiah. Devant l’excellent Gautier Larsonneur, voilà la défense qui a permis à l’ASSE de se replacer dans le haut du classement de Ligue 2 après une début de saison poussif. Selon Loïc Perrin, cette arrière-garde hermétique est aujourd’hui l’atout numéro 1 des Verts pour croire à une remontée en Ligue 1 au printemps prochain.

« Notre satisfaction, c’est d’être la 3e meilleure défense »

« Notre satisfaction, c’est d’être la troisième meilleure défense du championnat, analyse l’ancien défenseur de l’ASSE dans Le Progrès. On sait que si on performe dans ce domaine, on sera dans le haut du classement. Cela a été le cas du Havre (1er, 19 buts pris, meilleure défense, NDLR) l’an dernier et d’Ajaccio (2e, 19 buts encaissés, meilleure défense, NDLR), il y a deux ans, qui n’ont pas été forcément très brillants. »

Podcast Men's Up Life