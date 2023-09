ASSE : les Verts ont fait pleurer une recrue du RC Lens

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Arrivé au RC Lens cet été en provenance de l’AS Monaco, Ruben Aguilar (30 ans) n’a pas tardé à se faire une place de choix dans l’effectif des Sang et Or. Il faut dire que le piston droit partage avec Florian Sotoca et Jonathan Gradit un parcours de vie assez singulier dans le football.

Dans les colonnes de la Voix du Nord, Aguilar est revenu sur son parcours et notamment le fait d’avoir échoué à l’ASSE dix ans plus tôt : « Au bout de mes deux années de stagiaire au centre de formation de l'ASSE, je n'ai pas été conservé. Retour à la case départ, à Grenoble, en réserve, en DHR. Il y a eu beaucoup de pleurs mais je ne regrette à aucun moment ces passages qui m’ont forgé. Je vais essayer d’inculquer ça à mes enfants, ne jamais lâcher, toujours y croire. J’étais au chômage. Un moment, on se demande quand même ce qu’on va faire. J’ai un BEP vente, vendeur ? Retourner dans la vie "normale" ? »

« A Lens, ça a matché d’emblée »

Par la suite, Ruben Aguilar a rebondi à l’AJ Auxerre, avant de briller à Montpellier et à Monaco et de se relancer dans l’Artois : « A Lens, ça a matché d’emblée. Jouer avec des mecs qui courent et demandent le ballon sans arrêt, c’est facile. Je me sens super bien dans l’équipe, le club. Après une fin délicate à Monaco, où j’ai aussi vécu des choses extraordinaires, je commence à retrouver de la joie de vivre, du plaisir et un gros vestiaire avec des mecs qui me ressemblent. Je suis quelqu’un de très simple, avec des valeurs qui m’ont été données, discret, et je marche à l’affection. Si vous me donnez, je vais vous rendre à 300 % ». De la confiance, c’est sans doute ce qui lui a manqué dans le Forez il y a dix ans…

