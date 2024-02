ASSE : les Verts ont impressionné un rival pour la montée

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Assommés par leur défaite à Dunkerque (0-1) il y a deux semaines, les joueurs de l'ASSE ont su se redresser avec brio, en cartonnant d'abord Troyes (5-0) puis en allant s'imposer à Angers (3-0), pourtant 2e de L2. Ce dernier succès a d'ailleurs marqué les esprits puisque le milieu défensif de Laval Jordan Adéoti, concurrent des Verts pour la montée, a expliqué sur RMC avoir été bluffé.

"Aller s'imposer comme ça, trois à zéro à Angers, c'est une grosse performance"

"Impressionné, non, parce qu'on connait Sainté et ses qualités. Ils ont bien recruté. C'est vrai que Cardona avait eu du mal sur les premiers matches mais là, ça va lui apporter beaucoup de confiance. On a senti une vraie équipe, ce qu'on ne sentait pas toujours quand on voyait Sainté. On sent que ça y est, c'est bien établi et force est de constater que quand ils sont dans cet état d'esprit-là, quand ils sont tous ensemble, c'est l'une des équipes très fortes du championnat. Aller gagner trois à zéro à Angers, c'est impressionnant. C'est surtout le score qui fait que c'est impressionnant. Angers était invaincu depuis le début de saison à domicile, restait sur dix victoires. Aller s'imposer comme ça, trois à zéro à Angers, c'est une grosse performance."

Jordan Adéoti : "On a senti une vraie équipe ce qu'on ne sentait pas toujours quand on voyait Sainté" 👇 #ASSE https://t.co/BpvHW3Dj1u — Envertetcontretous (@Site_Evect) February 21, 2024

