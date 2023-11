ASSE : les Verts suscitent l'engouement, leurs supporters inquiètent

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Ce sera dans un peu plus d'une semaine, le samedi 18 novembre en tout début d'après-midi (13 heures 45). L'ASSE se déplacera à l'occasion du 7e tour de la Coupe de France sur le terrain du FC Bourg-Péronnas. Un match qui, comme l'indique le quotidien régional Le Progrès, a déjà entraîné une réunion de sécurité mercredi soir dernier.

Stade plein en prévision

Ainsi, et en raison du déplacement attendu de 500 supporters des Verts, le match a déjà été classé à haut risque par les autorités. On redoute également la venue de certains supporters lyonnais. Côté affluence, pas moins de 3 000 places ont déjà été vendues et, toujours selon le média, le stade (6 500 places assises) devrait être rempli dès le milieu de semaine prochaine.

🚨 BUT SAINTÉ FAIT SON RETOUR ET AU FORMAT MENSUEL !



MAG NUMÉRO #2



🔥 Larsonneur Monsieur Plus 🔥



🏟️ Supporters : Sainté aime-t-elle toujours l’ASSE ?

👴 Ancien : Merchadier

🧤Le gardien des Verts étincelant



Abonnez-vous juste ici ➡️ https://t.co/GbqecuP3Hc pic.twitter.com/b34sbn66du — But! Saint-Étienne (@ButASSE) October 29, 2023

Podcast Men's Up Life