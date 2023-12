ASSE : les Verts tiennent un futur joueur de Ligue des champions !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Ce n'est pas un scoop : l'ASSE tient un joueur du futur en la personne de Mathis Amougou. A 17 ans, le milieu de terrain a éclaboussé la finale de la Coupe du monde U17 de son talent en inscrivant un but avant de se voir décerner par la FIFA le trophée récompensant le 3e meilleur joueur de la compétition.

Nedder : "Je le mets dans la lignée des grands que nous avons eu au centre récemment"

Pour le sire Evect, Razik Nedder, le coach de la réserve de l'ASSE, est revenu sur sa performance. "Je l’ai trouvé brillant, a-t-il glissé. Je l’ai trouvé grand, à la hauteur dans les gros matchs. Il fait une très grande finale, ce n’était pas loin d’être le meilleur joueur sur le terrain. Ce n’est pas anodin, c’est aussi une vitrine pour l’ASSE, ça montre qu’on sait faire avancer les garçons. Il y a un an quand il avait à peine 16 ans et que je le fais jouer pour la première fois en réserve, on disait que c’était un peu précoce, je pense qu’il était à sa place. On voit que dans des matchs de très haut-niveau il a cette capacité à répondre présent. On n’est pas surpris de voir ce qu’il a fait à la Coupe du Monde." Et à Nedder de promettre à Amougou un avenir brillant... "Je le mets dans la lignée des grands que nous avons eu au centre récemment, je pense qu’il sera en capacité de jouer très tôt la Ligue des Champions comme peuvent le faire William Saliba, Wesley Fofana et Lucas Gourna. On est capable de sortir des joueurs de ce niveau-là en très peu de temps, contrairement à ce que certains peuvent parfois dire. C’est actuellement le fer de lance de notre formation. Je suis très content de le retrouver."

Le coach stéphanois avait un regard attentif sur les performances de Mathis Amougou avec les Bleuets 👇 #ASSE https://t.co/apRBFHjYlK — Envertetcontretous (@Site_Evect) December 3, 2023

