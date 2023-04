ASSE : les Verts vont battre un nouveau record face à Niort

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Alors que l'AS Saint-Etienne reçoit ce samedi (15h) les Chamois Niortais, en match d'ouverture de la 29e journée de Ligue 2, le club du Forez devrait battre son record d'affluence de la saison.

Podcast Men's Up Life

Près de 25 000 spectateurs attendus contre Niort

En effet, selon les informations d'Envertetcontretous, 22 500 billets auraient déjà été vendues pour cette rencontre. "Il reste des places en Kop Sud ainsi qu'en Henri Point supérieur et quelques places en Corner Famille", précise le site de supporters des Verts. On devrait approcher les 25 000 spectateurs et le record d'affluence établi lors d'ASSE - Amiens (1-1), le 11 mars dernier, où 23 072 personnes avaient assistés au match, devrait donc tomber.

Pour résumer Lors de la réception ce samedi (15h) des Chamois Niortais, en match d'ouverture de la 29e journée de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne devrait réaliser une nouvelle fois sa plus grosse affluence de la saison.

Fabien Chorlet

Rédacteur