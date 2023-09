ASSE : double mauvaise nouvelle avant Troyes !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Si les premiers résultats de la 8e journée journée de Ligue 2 n’ont pas été défavorables à l’ASSE, un premier mauvais signal est tombé avant le périlleux déplacement de ce samedi à Troyes (15h). Pierre Legat a en effet été nommé au sifflet et ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour les Verts.



Legat, un sniper de Ligue 2

C’est en effet lui qui avait officié lors de la première défaite de la saison à domicile contre Grenoble (0-1) et c’est déjà lui qui avait arbitré le plus de fois les hommes de Laurent Batlles la saison dernière pour un bilan mitigé (2 victoires, 1 nul et un défaite). Pour ne rien arranger, Legat est réputé pour être un vrai sniper sur le rectangle vert. En 4 matches cette saison, il a déjà sorti 1 3jaunes et 1 rouge.

Pierre Legat a été désigné arbitre principal pour #ESTACASSE (30/09, 15h).



Son bilan en 2023-24 :

⚽️ 4 matchs,

🟨 13 cartons jaunes,

🟥 1 carton rouge.#ASSE pic.twitter.com/RPrCcxY58x — Actu Sainté (@actusainte) September 26, 2023

