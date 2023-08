ASSE : même en faisant réclamation, les Verts ne pouvaient pas gagner à Annecy

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Hier, les Stéphanois étaient unanimes pour dire que le match nul (1-1) ramené d'Annecy n'était pas le résultat souhaité. Car avec quatre petits points en quatre journées, ils pointent à une très décevante 14e place. Loin, très loin, pour le moment de leur objectif de remontée. Autant dire que si Laurent Batlles et ses joueurs avaient pu arracher les trois points sur tapis vert, ils ne se seraient pas gênés.

Pajot est sorti pour commotion cérébrale

Et cette possibilité a failli se présenter puisque, comme le précise Activ'Radio, Annecy a procédé à ses cinq changements lors de quatre périodes différentes (24e, 67e, 77e et 85e), ce qui est interdit par le règlement. Depuis le changement imposé par la FIFA en 2021, en pleine période covid, chaque équipe peut procéder à cinq remplacements mais en trois sessions. Sauf qu'il existe des exceptions comme la commotion cérébrale. Et c'est ce que les Savoyards ont invoqué pour la sortie de Vincent Pajot à la 24e. Impossible, donc, pour l'ASSE de porter réclamation et d'obtenir les trois points sur tapis vert. Dommage pour elle car elle serait aujourd'hui 8e...

[FOOTBALL] 🟢 Hier soir, Annecy a utilisé quatre sessions de changements.



🟢Une de plus que ce qui est normalement autorisé. Mais les Haut-Savoyard ne perdront pas de point sur tapis vert.



