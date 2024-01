ASSE : Ménès lâche une balle perdue sur la vente, Romeyer et Caïazzo visés

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Lundi, le quotidien économique Les Echos a lâché une petite bombe en annonçant que le propriétaire de l’AS Monaco Dimitry Rybolovlev a mandaté la banque d’affaires Raine pour travailler sur la session totale ou partielle de son club.

Un sujet qui a fait réagir Pierre Ménès, lequel a profité d’une question sur le sujet pour glisser un tacle au tandem Romeyer – Caïazzo, qui a mis l’ASSE en vente en avril 2021 et cherche toujours un repreneur près de trois ans plus tard.

« Demandez aux deux pinpins de Saint-Etienne… »

« On verra quand l’AS Monaco sera vendu car il y a une grande différence entre être « à vendre » et être « vendu ». Demandez aux deux pinpins de Saint-Etienne… Le problème de Monaco, c’est que c’est Monaco. Cela a énormément d’avantages, notamment fiscaux pour les investisseurs étrangers. Après, c’est un stade vide, vétuste et mal entretenu (…) Vouloir investir et faire une place forte et pérenne de Monaco, c’est quand même très compliqué. Il faudra voir qui voudra se positionner et avec quel projet », a décrypté le consultant sur sa chaîne YouTube. C’est ce qu’on appelle un tacle glissé propre et sur le ballon…

