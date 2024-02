ASSE Mercato : nouveau signal négatif pour la prolongation de Moueffek

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

L’avenir de Moueffek semble s'écrire loin de Saint-Etienne. Aïmen Moueffek arrive en fin de contrat cet été et n'a pas encore prolongé avec son club formateur. Titulaire indiscutable, il attend une offre de prolongation de la part de l'ASSE, mais le temps presse.

De grosses attentes financières

Ayant joué 20 matchs en Ligue 2 cette saison et ayant été appelé en sélection U23 marocaine, Moueffek souhaite une rémunération plus élevée, proche de celle des cadres de l'équipe. Il gagne actuellement 10 000€ par mois et espère une proposition d'environ 30 000€ par mois avec des primes en cas de montée, selon La Mise Au Vert.

Depuis la dernière offre de l'ASSE (17 000€ par mois), il n'y a pas eu d'avancée notable dans les négociations, notamment à cause de la masse salariale, qui ne permet pas au club de lui proposer un salaire supérieur. Des clubs étrangers se sont renseignés sur lui, comme Mayence et le Borussia Monchengladbach, ce qui augmente la probabilité de son départ.

