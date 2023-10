ASSE - Mercato : Perrin valide un pari gagnant risqué de Batlles

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Ce soir, l'ASSE dispute un véritable sommet de la L2 sur la pelouse du leader lavallois. Forte de sa série de huit matches sans défaites (cinq victoires, trois nuls), elle se présentera en confiance à Francis le Basser, avec la possibilité de revenir à quatre longueurs des Tango. Même si leur série positive n'a pas débuté ce jour-là, la victoire des Verts à Caen (2-1) le 16 septembre a tout changé. Laurent Batlles a en effet décidé d'abandonner son schéma à trois axiaux avec des pistons dans les couloirs pour aligner une défense en quatre plus en rapport avec les qualités de son effectif.

"Il a semblé bon au coach de changer et c’est pour l’instant plutôt bien senti"

Dans Le Progrès du jour, le coordinateur sportif de l'ASSE, Loïc Perrin, se félicite de ce changement tactique sans y voir une critique de son recrutement estival : "Le changement tactique du 3-5-2 au 4-3-3, je ne le prends pas du tout comme un désaveu du mercato d’été. Les recrues jouent, il a semblé bon au coach de changer et c’est pour l’instant plutôt bien senti. Aujourd’hui, ce système nous réussit mais ça ne veut pas dire que ce sera le même dans un mois. Notre effectif est plutôt bien équilibré. On manque de solutions sur le côté droit de la défense. On a la chance que Dennis Appiah nous fasse tous les matches. Derrière, on n’a pas d’autre spécialiste à ce poste. Notre classement conditionnera aussi notre recrutement".

