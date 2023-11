ASSE : Mercato, vente, Batlles, musée des horreurs... Guillou balance tout !

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Les rumeurs de vente de l’ASSE

« En cette période de féerie de Noël, pour bercer le bébé, les marchands de sommeil ressortent la flûte enchantée. La douce mélodie ‘leurre de vendre’ ressurgit pour casser le silence. [...] Finalement, dans ce folklore forézien, le processus de vente devient une légende urbaine. A moins que cela soit une stratégie claire de cynisme ? »

La défaite contre Pau

« Aucune volonté ! La seconde période fait son entrée directe au musée des horreurs. Le staff technique et le triumvirat sont incapables de comprendre les mécanismes qui rendent possible ce cauchemar vert. La bonne série automnale était un rideau de fumée. Le contenu était fade et insipide. »

Le projet de l’ASSE

« Il y a un an, Jean François Soucasse improvisait une conférence de presse pour sauver « l’essentiel » après la défaite face à Rodez. Qu’en reste-t-il ? Quelle progression après deux mercatos ? Quels changements structurels ? Quel projet de développement ? »

Les Verts en pantoufles

« La fragilité affichée par la bande à Lolo est déconcertante. La bonne série automnale était un rideau de fumée. Le contenu était fade et insipide. Désormais la bulle spéculative explose au grand jour ! Incroyable cette fâcheuse habitude de ne pas jouer en première intention vers l’avant. Incroyable ce football stéréotypé et ce manque d’engagement. Les coéquipiers de Briançon deviennent des intermittents du spectacle et les rois de la pantoufle. Ils s’endorment en marchant. Le football est synonyme d’émotions et d’énergies positives. Ma mère me disait souvent : « Un entraîneur triste ne pourra jamais proposer un football de feu ! » Bien au chaud, les pantouflards offrent un jeu digne des surgelés de la banquise. »

