ASSE : Monconduit, une absence qui interpelle

L'ASSE a communiqué en fin d'après-midi le groupe qui se déplacera à Troyes, ce samedi (15h). Stéphane Diarra, Ibrahim Sissoko et Mathieu Cafaro, incertains, sont bien présents. Ce qui n'est pas le cas de Thomas Monconduit, à nouveau écarté.

Ecarté depuis un mois et demi

L'ancien Merlu n'a plus été appelé dans le groupe depuis la mi-août. Laurent Batlles lui avait pourtant confié le brassard de capitaine pendant la préparation et en championnat, à Rodez (1-2). Mais depuis la défaite dans l'Aveyron et un dernier match contre QRM (2-1), le 19 août, Monconduit a disparu de du groupe. Proche de quitter l'ASSE lorsdes derniers jours du Mercato, il n'est pas blessé. Mais à son poste, Florian Tardieu est arrivé, et Batlles préfère s'appuyer sur l'ancien troyen, ainsi que sur Lamine Fomba, Benjamin Bouchouari, Aimen Moueffek et Victor Lobry.

