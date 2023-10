ASSE : Moueffek chambre Batlles et révèle une grosse frustration

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Au terme d'une performance des plus poussives, l'ASSE est parvenue à s'imposer à Troyes (1-0) hier après-midi. La voilà désormais 7e, avec un match en moins qui pourrait la faire entrer dans la zone des play-offs en cas de succès. C'est bien là l'essentiel. Entré en jeu à la 76e, Aimen Moueffek a joué au buteur providentiel, au bout des arrêts de jeu (93e). Au micro d'Evect après la partie, il s'est permis de chambrer gentiment Laurent Batlles, qui lui avait demandé de sécuriser le milieu de terrain, tout en révélant être très frustré par son temps de jeu.

"Ce n’était pas trop prévu que je me projette"

"Ce n’est pas facile d’être remplaçant, le coach le sait bien, il a été joueur. Il faut mettre nos états d’âme de côté et aider l’équipe au maximum. Disons que j’étais entré comme deuxième numéro six donc initialement ce n’était pas trop prévu que je me projette (rires). Après on joue aussi avec nos intuitions mais clairement ce n’était pas prévu que je sois là. Bon après, comme je marque, le coach ne va pas me le reprocher (rires), car de base j’étais plus là pour sécuriser et verrouiller. En quelque sorte j’ai verrouillé à ma façon (rires). Je n’ai pas le temps de jeu espéré, on veut tous jouer plus vous savez. C’est l’entraineur qui décide, c’est lui le boss ! C’est à nous de lui prouver le contraire et montrer qu’on a le niveau pour démarrer les rencontres."

💬 "On va apprécier la victoire, mais il faut vite se projeter vers le prochain match !"



Heureux du dénouement d'un #ESTACASSE (0-1) longtemps compliqué, 𝗗𝘆𝗹𝗮𝗻 𝗕𝗮𝘁𝘂𝗯𝗶𝗻𝘀𝗶𝗸𝗮 se tourne surtout vers la suite et la réception de Dunkerque dans le Forez ! 👇 pic.twitter.com/AycUVhKNpT — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 30, 2023

