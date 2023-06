ASSE : Nkounkou s’est signalé avec les Bleuets

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Niels Nkounkou a-t-il porté haut les couleurs de l’ASSE pour l’entrée en lice des Bleuets à l’Euro hier soir contre l’Italie (2-1) à Cluj ? L’impression reste mitigée mais on dira qu’il a eu la moyenne. Noté d’ailleurs 5 par L’Équipe, le piston de l’ASSE a été titularisé au poste de latéral gauche et a joué l'intégralité de la rencontre. Ce qui est déjà un signe de confiance de la part de Sylvain Ripoll. « On a géré intelligemment la rencontre sur le plan tactique. Mes joueurs ont été exemplaires par rapport à ce qu’on avait prévu », a résumé le sélectionneur des Espoirs au sujet de son équipe en conférence de presse d’après match.

Nkounkou décisif à deux reprises

Nkounkou est forcément dans le lot, lui qui a été averti au bout d'un quart d'heure pour une semelle sur Pietro Pellegri et qui a été devancé par l'attaquant du Torino sur l'égalisation des Transalpins. Mais c'est grâce à sa bonne défense sur le joueur de l'Inter Raoul Bellanova que les Bleuets ont amorcé leur contre victorieux à la 62e minute. Dimanche, le Stéphanois serait bien inspiré d’en faire de même contre la Norvège pour s’ouvrir les portes des quarts de finale de la compétition.