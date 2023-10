ASSE : nouveau coup dur pour Wadji à Laval ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

On ne change pas une défense qui gagne. Fort d’une arrière-garde solide à l’ASSE, avec six derniers matchs en ayant encaissé qu'un seul but (contre Caen), Laurent Batlles ne devrait pas y retoucher à Laval. Anthony Briançon et Dylan Batubinsika seront ainsi alignés à nouveau en Mayenne, avec Léo Petrot comme arrière gauche et Dennis Appiah à droite.

Sissoko préféré à Wadji ?

Si le milieu de terrain devrait aussi ressembler à du classique - à voir qui remplacera le suspendu Benjamin Bouchouari - c’est en attaque qu’il faudra regarder. Selon L’Équipe et Peuple Vert, le coach de l’ASSE compte sur Ibrahima Wadji mais ne devrait pas prendre le risque de le titulariser à Laval. Ibrahim Sissoko ou Gaëtan Charbonnier devraient débuter au poste d’avant-centre.

