ASSE : un nouveau défi attend Fousseni Diawara

Alors qu'il était adjoint au Mali, une sélection dont il avait porté le maillot, Fousseni Diawara, nommé par le sélectionneur Kaba Diawara, est devenu adjoint de la sélection guinéenne, avec qui il sera à la CAN en janvier et février, en Côte d'Ivoire.

Du Mali au Syli

Sur Canal + sport, l'ancien défenseur des Verts se veut ambitieux pour le Syli. "Je suis prêt à tout donner, je l’ai fait avec le Mali. Les Guinéens m’ont ouvert la porte, c’est à moi de leur rendre cette confiance, notamment au sélectionneur Kaba Diawara que je remercie. Pour la CAN, il faut être ambitieux quand on va dans ce genre de compétition, on est prêt à faire quelque chose. On joue pour tout un peuple, donc forcément il y a de l’ambition, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Ça passe par une bonne préparation, ça passe par un état d’esprit du groupe, notamment la solidarité de tout le monde.” Au premier tour, la Guinée affrontera le Cameroun, le Sénégal et la Gambie.

