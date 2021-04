ASSE : nouveau rebondissement dans l'affaire Bouanga !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Dans un communiqué publié ce vendredi, les Magic Fans, groupe de supporters de l’AS Saint-Etienne, ont expliqué que Denis Bouanga avait été visé par des insultes racistes de la part de leurs membres. Ces derniers ont envoyé une vidéo à l'ailier gauche stéphanois contenant des insultes xénophobes à la veille du déplacement à Nîmes où les Verts se sont imposés (2-0).

Le parquet de Saint-Etienne ouvre une enquête

Denis Bouanga Credit Photo - Icon Sport

L'ASSE s'est ainsi indigné de ces dérives racistes. "Le club partage l’indignation de son groupe professionnel ainsi que celle de toutes les personnes légitimement blessées et choquées par le contenu de cette vidéo, affirment les Verts dans un communiqué. Celle-ci est une atteinte inacceptable aux valeurs de fraternité et de tolérance portées depuis toujours par le club, ses salariés et l’ensemble du Peuple Vert." Par ailleurs, selon les informations de France Bleu, le parquet de Saint-Étienne a décidé d'ouvrir une enquête.

⚽️💚 Le parquet de Saint-Étienne ouvre une enquête sur la vidéo raciste envoyée à Denis #Bouangahttps://t.co/NUn6YIAuDU — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) April 9, 2021