ASSE : nouvelle purge, nouvelle défaite... les notes des Verts à Dunkerque

Football Club ASSE

LARSONNEUR (5)

Il n'a absolument rien eu à faire en première mi-temps. Ni en deuxième jusqu'à ce face à face remporté avec Courtet (80e). Mais Sangante l'a trompé sur le corner suivant. Un corner d'ailleurs inexistant, ce qui l'a beaucoup énervé...

APPIAH (4)

Défensivement, il s'est montré assez solide. Mais offensivement, il s'est contenté de délivrer quelques centres, le plus souvent à l'aveuglette. Le dépassement de fonctions, ce n'est pas pour lui !

BRIANCON (5)

A la peine contre Amiens, il a plutôt fait bonne garde et rattrapé quelques coups, bien aidé par la torpeur dunkerquoise.

PETROT (4)

Préféré à Nadé alors que le robuste gaucher enchaînait les bonnes prestations depuis l'arrivée de Dall'Oglio, Pétrot est sorti du banc dans le Nord et il a rendu une copie correcte, jusqu'à ce que Sangante le domine pour inscrire l'unique but de la rencontre.

MACON (2)

Pour son retour à Dunkerque, Maçon a livré une première mi-temps très laborieuse avec des fautes, des ratés, des oublis. Il aurait même dû coûter un penalty suite à une faute sur Courtet (20e). C'était à peine mieux au retour des vestiaires. Vraiment à la rue.

Mbuku, débuts ratés

TARDIEU (4), puis MOUEFFEK

Tardieu a raté des interceptions et n'a que trop rarement réussi à mettre son équipe dans le sens de la marche. On attend plus d'un joueur de son expérience et de son aisance technique. Remplacé par MOUEFFEK, dont l'entrée tardive peut interpeler.

MONCONDUIT (4), puis FOMBA

Préféré à Moueffek et Bouchouari, laissés sur le banc, Monconduit a passé beaucoup de temps à râler. Averti suite à une perte de balle de Maçon (26e), il n'a pas beaucoup pesé sur les débats. Imprécis et improductif, il s'est ressaisi un peu après le repos. Remplacé par FOMBA, qui a perdu un ballon dangereux (89e).

MBUKU (3), puis BOUCHOUARI

Mbuku a connu sa première titularisation sous le maillot vert. Mais il n'a rien apporté, donnant l'impression d'être perdu sur le terrain et en manque de sensations, de confiance. Remplacé par BOUCHOUARI, à côté de la plaque à son entrée en jeu. Esprit, es-tu là ?



CHAMBOST (4)

Dans un rôle axial de 9 et demi, Chambost a eu la meilleure occasion de la première mi-temps mais sa frappe du gauche n'a pas du tout inquiété Balijon (12e). Il n'a pas fait de différences ni créé de décalages, hormis un bon service pour Wadji (47e).

CAFARO (3)

Positionné à gauche dans le 4-3-3 mis en place par Dall'Oglio, Cafaro a été transparent en première mi-temps. Un peu plus incisif au retour des vestiaires, mais trop intermittent. Une frappe du gauche dans les nuages (57e).



WADJI (3), puis CARDONA

Pour sa première titularisation depuis cet été, Wadji, seul en pointe, a été très peu servi, malgré ses appels. Il a rarement pu jouer sur ses qualités de vitesse et de profondeur. Une frappe beaucoup trop écrasée (36e), une autre à côté (47e). Remplacé par CARDONA, Dall'Oglio restant en 4-3-3. L'ancien brestois, décevant depuis son arrivée, a été invisible.

