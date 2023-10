ASSE, OM : Drogba commet une boulette qui va fâcher les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'interview accordée par Didier Drogba à l'émission Zack en roue libre a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Invité à élire la plus belle atmosphère connue lors du parcours de l'OM jusqu'en finale de la Coupe de l'UEFA 2004, l'ancien attaquant a écarté Anfield Road, San Siro et Saint-James Park pour désigner le Vélodrome. Lors de la demi-finale retour face aux Magpies (2-0), la terre tremblait dès l'échauffement, selon lui, car le stade était plein et les supporters reprenaient en chœur "Qui ne saute pas n'est pas marseillais !".

Il a confondu Geoffroy-Guichard et Saint-Symphorien

Les Phocéens sont évidemment flattés. Mais les Stéphanois aussi ! En effet, Drogba explique que l'ambiance de Saint-James Park lors de la demie aller était également très chaude mais qu'il avait déjà connu ça à Saint-Etienne. Le petit problème, c'est qu'au moment d'évoquer Geoffroy-Guichard, l'ancien attaquant s'est emmêlé les pinceaux, parlant de Saint-Symphorien, l'enceinte du FC Metz ! Une erreur que les supporters stéphanois pardonneront bien volontiers à l'ancien Marseillais vu le compliment qu'il leur a fait !

