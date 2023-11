ASSE - Paris FC : la réaction de Batlles après la défaite des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Après 10 matchs d'invincibilité, l'AS Saint-Étienne s'est inclinée ce samedi sur sa pelouse face au Paris FC (0-1), à l'occasion de la 13e journée de Ligue 2. Une défaite d'autant plus rageante que les Verts fêtaient les 90 ans du club lors de cette rencontre. Après le match, l'entraîneur stéphanois, Laurent Batlles, s'est arrêté au micro de beIN Sports où il a livré son sentiment du match.

"Devant un tel public, on ne doit pas perdre"

"Je crois que dans l’ensemble, la première mi-temps était bonne. On a manqué de jus en seconde période, et on a été punis sur une action. On a essayé de faire rentrer de la fraîcheur et de la force offensive, mais on n’a pas eu de réussite ce soir. Je crois que c’est le type de match qu’il faut savoir ne pas perdre lorsqu’on voit qu’on ne peut pas le gagner. C’est notre métier de devoir nous relancer, on n’a pas su faire ce qu’il fallait pour continuer notre série aujourd’hui. Ce qui me dérange, c’est que devant un tel public, on ne doit pas perdre. On doit être plus mesurés offensivement par moments", a regretté le coach forézien.

