ASSE - Paris FC : les supporters des Verts ont sauvé une vie !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Un miracle a eu lieu hier autour de l’ASSE. Selon Le Progrès, des supporters des Verts partis de Valence ont fait demi-tour pour secourir une personne âgée ! Des membres de la section de l’Union des supporters stéphanois de Beaumont-Monteux ont aperçu, à travers les vitres de leur car, un individu étendu sur sa terrasse et sont allés à son secours.

« La mamie appelait au secours depuis 3/4 d'heure »

« On a fait faire demi-tour au chauffeur et plusieurs d'entre nous se sont portés à son secours, dont des pompiers volontaires présents, explique l’USS sur les réseaux sociaux. La mamie était tombée et appelait au secours depuis trois quarts d'heure. Si nous ne l'avions pas vue du haut du car, elle serait certainement restée au sol un long moment dans le froid. » Un beau geste de supporters, à signaler en ces temps de chaos.

Déplacement en car de l'@USS_officiel "Beaumont-Château"

En partant dans Beaumont-Monteux (26), on a vu 1 personne âgée étendue sur sa terrasse. On a fait faire 1/2tour au car et plusieurs d'entre nous se sont portés à son secours dont des pompiers volontaires présents.

(1/2) pic.twitter.com/nXmw9azKSD — USS_officiel (@USS_officiel) November 4, 2023

Podcast Men's Up Life