Après de longs mois de silence, Roland Romeyer a profité d'une apparition au forum pour l'emploi pour évoquer l'actualité de l'ASSE. Confirmant qu'il souhaitait toujours vendre, le Président du Directoire a également défendu son bilan et celui de Bernard Caïazzo face aux nombreuses critiques qu'il subit. Une sortie qui a réveillé Patrick Guillou.

« Tout le monde sort affaibli et isolé de ces quatre années d'échecs »

Dans sa chronique au Progrès, l'ancien défenseur a balancé l'un des tacles dont il a le secret : « Pour sortir de ce silence, les cloches sonnent pour annoncer la résurrection. Le meilleur moment pour qu’un des deux présidents reprenne la parole. En guetteur éclairé, opportuniste dans la reconquête de l’opinion publique, rien de mieux qu’une déclaration tragi-comique pour annoncer que le changement « c’est pas pour maintenant ! ». Facile de courir contre le temps quand on a le sablier entre les mains et qu’on peut l’inverser à chaque instant et au gré des situations. Cela n’augure rien de bon. Tout le monde sort affaibli et isolé de ces quatre années d’échecs ».

A l'instar des Magic Fans qui se sont fendus d'une banderole incendiaire, Patrick Guillou n'a pas compris que Roland Romeyer ne fasse pas davantage profil bas sur la situation : « Après avoir longtemps joué avec le pourrissement de la situation, les actionnaires sont attendus dans ce virage à épingle. Des actes forts pour éviter un séisme de platitude majeur et un glissement de plaques tectoniques. Parfois il y a les maux et le choc des propos. Ce qui compte surtout c’est le contenu et non les effets d’annonce. Revoir une énième fois la copie du brouillon pour présenter des solutions fermes, définitives et irrévocables ».