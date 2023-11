ASSE - Pau : Batlles met une pile à ses joueurs et déplore une cascade de mauvaises nouvelles

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Les nouvelles se comptent au compte-goutte à l’ASSE avant la réception de Pau, ce samedi, à Geoffroy-Guichard dans le cadre de la 15e journée de Ligue 2 (15h). Et pour cause : en plus de la suspension de Maxence Rivera, l’infirmerie des Verts est pleine à craquer.

« Je n'ai pas que des bonnes nouvelles : Stéphane Diarra s’est blessé en début de semaine. Thomas Monconduit et Mahmoud Bentayg aussi, a analysé Laurent Batlles en conférence de presse. Ibrahima Wadji a repris la course, Dylan Batubinsika n’a pas le droit de jouer avant le match prochain. Ça fait sept joueurs absents. »

Sept absents à l'ASSE !

Après avoir listé ces pépins physiques, le coach de l’ASSE en a donné les détails : « Stéphane Diarra c’est son adducteur. Mahmoud Bentayg c'est au niveau de la cuisse et Thomas Monconduit c’est l’ischio. On en saura un peu plus demain ou la semaine prochaine avec des examens prévus aujourd'hui. »

« Il faut avancer après le match d’Auxerre, poursuit Batlles. J’attends qu’on fasse notre match pour repartir sur des bases qui n’ont pas été les nôtres sur cette dernière sortie. On a besoin de relancer une série positive. » Par ailleurs, EVECT fait savoir que Léo Pétrot devrait être ménagé en cette fin de semaine afin de pouvoir réintégrer le groupe stéphanois.

🎙️ Laurent Batlles avant #ASSEPAUFC : "Stéphane Diarra, Thomas Monconduit et Mahmoud Bentayg s’ajoutent à nos forfaits. Dylan Batubinsika ne jouera pas avant le déplacement à Amiens. Avec la suspension de Maxence Rivera, plus les blessures d’Ibrahima Wadji et Gautier Larsonneur,… pic.twitter.com/53BIOXQhtQ — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 23, 2023

