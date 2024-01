ASSE : Pétrot cible les 2 manques des Verts face à Laval

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

L'année 2024 a débuté de façon décevante pour l'AS Saint-Etienne. Face à Laval (0-0) à Geoffroy-Guichard, les Verts n'ont pas su enflammer la partie et restent donc à six longueurs de leur adversaire. Le plus ennuyeux dans la partie de ce samedi n'est pas tant le résultat mais la manière car les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont été franchement décevants.

"On n'a pas su assez enflammer le match"

Au micro de beIN, leur défenseur Léo Pétrot a ciblé les deux gros points faibles de son équipe : "On est déçu, je pense qu'il y avait mieux à faire cet après-midi. On n'a pas su assez enflammer le match, mettre assez de courses vers l'avant pour les faire reculer et aussi mettre du rythme pour aller d'un côté à l'autre. On est frustré après ce match nul. On sait qu'il va falloir que l'on fasse mieux. On ne prend pas de but, on va retenir ça".

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇫🇷 #ASSELAVAL

🤝 Pas de vainqueur entre Saint-Etienne et Laval !

👊 Larsonneur et Samassa se sont illustrés dans leur cage !

📊 Sainté rate l’occasion d’entrer dans le Top 5https://t.co/61ACKOjfI3 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 13, 2024

Podcast Men's Up Life