ASSE : Pétrot fait une mise en garde avant le PFC

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La vie est belle en ce moment pour l'AS Saint-Etienne ! Grâce à sa série de dix matches sans défaite, dont une victoire sur Angers (2-0) lundi, elle s'est installée sur la 2e marche du podium, à seulement deux points du leader lavallois. Et la réception du Paris FC demain s'annonce grandiose puisque Geoffroy-Guichard devrait être pas loin du guichets fermés pour célébrer en plus les 90 ans du club.

"On doit continuer en étant sérieux, sans s’enflammer"

Mais justement, Léo Pétrot, qui était présent en conférence de presse ce vendredi, a tenu en mettre en garde ses partenaires contre toute forme de relâchement : "Battre Angers après une semaine mouvementée, c'est une belle performance. Mais on s’est vite tournés vers le PFC. On construit quelque chose depuis dix matches, on doit continuer en étant sérieux, sans s’enflammer. On sait d’où l’on vient".

Le calendrier de l'ASSE pour la saison 2023-24

🎙️ Léo Pétrot avant #ASSEPFC : "Battre Angers après une semaine mouvementée, c'est une belle performance. Mais on s’est vite tournés vers le PFC. On construit quelque chose depuis dix matchs, on doit continuer en étant sérieux, sans s’enflammer. On sait d’où l’on vient." pic.twitter.com/H8F2oP0yEj — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 3, 2023

Podcast Men's Up Life