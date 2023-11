ASSE - PFC : première bonne nouvelle pour les Verts !

Tout semble sourire actuellement à l’ASSE. En pleine euphorie et remontés à la deuxième place de Ligue 2 suite à leur succès lundi contre le SCO d’Angers (2-0), les hommes de Laurent Batlles surfent sur une dynamique ultra positive qui pourrait leur permettre d’enchainer dès samedi contre le Paris FC (15h).

Pour ce faire, l’entraîneur de l’ASSE pourrait récupérer des blessés (Diarra et Chambost) et compter sur son dernier porte-bonheur : Antoine Valnet. Jeune arbitre en Ligue 2, division dans laquelle il n’a officié qu’une saison complète, l’intéressé n’a sifflé qu’une seule fois les Verts en 2023-2024. C’était lors de la courte mais précieuse victoire à Lorient contre Concarneau, grâce à Ibrahim Sissoko (1-0). En revanche, Valnet n'a pas encore arbitré le PFC.

