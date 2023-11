ASSE : plusieurs semaines d’absence pour Dylan Batubinsika ?

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Touché en début de semaine dernière à l’entraînement, Dylan Batubinsika était absent lundi soir du choc entre l’ASSE et le SCO Angers (2-0) à Geoffroy-Guichard. Pour l’heure, aucune communication n’a eu lieu sur la blessure du Congolais ni sur sa gravité mais cela devrait être le cas ce vendredi midi lors de la conférence de presse de veille de match avant le Paris FC.

Batubinsika déjà out pour les trois prochains matchs des Verts

En revanche, il est assez peu probable qu’on revoit l’ancien joueur du Maccabi Haïfa d’ici à la prochaine trêve internationale puisque, du côté des Léopards du Congo, on a déjà communiqué sur l’absence de Batubinsika pour les deux prochaines rencontres contre la Mauritanie le 15 novembre et au Soudan le 19.

Cela veut dire qu’on ne verra pas Batubinsika dans le groupe de l’ASSE pour les matchs du Paris FC et sur la pelouse de l’AJ Auxerre au moins. Il ne devrait pas non plus participer au 7ème tour de Coupe de France à Bourg-Péronnas le 19. Pour les rencontres suivantes, il faudra attendre le retour de Laurent Batlles…

ℹ Dylan Batubinska et Arthur Masuaku, blessés, sont officiellement absents de la trêve internationale de novembre et ne figureront pas sur la liste du sélectionneur qui sera annoncée dans les prochaines minutes.



Nous leur souhaitons un bon rétablissement.… pic.twitter.com/hlFHt1OvwM — Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) November 2, 2023

