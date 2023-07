ASSE, PSG : Bouchouari prend Messi pour taper sur le public français

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Benjamin Bouchouari s'est prêté au jeu de "La petite interview" du site de la Ligue 2. On y apprend notamment que le milieu belgo-marocain est épaté par les supporters de l'ASSE, qu'il a rejoint l'été dernier, ou encore que ses deux meilleurs amis dans le Forez sont Ibrahima Wadji et Aimen Moueffek. Il est également un immense fan de Lionel Messi et explique ne pas avoir compris les critiques, notamment de la part du public français, à l'encontre de l'Argentin après ses deux années très décevantes au PSG.

"Ceux qui disent qu’il est fini ne connaissent rien au foot"

"Mon premier maillot, c'était celui du Barça, jaune, de 2006 si je ne me trompe pas, floqué Messi numéro 30. J’étais tout petit mais je kiffais trop cette équipe et ce joueur donc j’avais demandé à ma maman de m’offrir ce maillot (sourire). Messi, c’est mon idole de jeunesse. J’aime tout chez lui. Il est incroyable dans sa manière de jouer : il est vif, il est rapide, il est technique… Ceux qui disent qu’il est fini ne connaissent rien au foot. Comment tu peux dire ça d’un joueur qui a autant apporté à ce sport ? Après, c’est sûr qu’il est plus âgé et qu’il a dû s’adapter à un nouveau championnat mais il ne faut pas exagérer."

