ASSE, PSG : Rocheteau pointe un grand danger qui menace le foot français

Dominique Rocheteau assure la promotion de son livre "Foot sentimental" paru hier aux éditions Le Cherche Midi. Et dans Le Parisien, l'Ange Vert pointe certaines déviances du foot moderne.

"Beaucoup de gens continuent à aimer ce sport sans se retrouver dans ce football-là"

"Je ne m’épanouirais pas dans le foot d’aujourd’hui, confie-t-il. Il y a tellement d’argent aujourd’hui que ce n’est plus le même sport ni le même état d’esprit. Il y en avait à mon époque et cela ne me gêne pas d’évoquer l’affaire de la caisse noire de Saint-Étienne dans les années 1980. Mais là, trop c’est trop. Franchement, aujourd’hui, l’image du foot est écornée. Beaucoup de gens continuent à aimer ce sport sans se retrouver dans ce football-là. Ce qui m'agace, c'est ce fossé grandissant avec le reste des gens. Ils sont dans leur bulle et c’est presque insupportable. C’est un danger pour ce sport. Même s’il y aura toujours des supporters, on est en train de perdre la notion la plus importante du passé : le côté populaire du foot. Je pense notamment aux grands clubs où le prix des places devient inatteignable. Il ne faut pas oublier ce qu’on appelle « les petites gens. » C’est ce qui s’est passé en Angleterre et aussi au PSG."

Et à Rocheteau d'ajouter... "J’aime des clubs comme Saint-Étienne, Lens ou Brest pour le côté encore accessible et populaire avec des places abordables. Mais ces racines-là sont en train de s’en aller dans le foot pro et cela m’inquiète. Il n’y a pas que le PSG en Europe mais c’est vrai que les supporters sont désormais vus comme des clients. Alors qu’il faudrait avoir plus de considération pour eux. J'ai toujours aimé, joueur puis dirigeant, garder le contact avec les supporters. C’est un rapport sain. Dans les tribunes, ce sont ces gens qui donnent de la passion. Le minimum, cela devrait être de leur parler. Au lieu de cela, tout est coupé et ultra-protégé." A méditer, non ?

