ASSE : Puel pourrait jouer avec le feu avec Neyou

A l'instar de son coéquipier Jessy Moulin, il a fallu à peine un mois à Yvan Neyou pour mettre tout le monde d'accord sur son niveau. Et encore… Autant le gardien de 34 ans avait déjà montré tout son talent par le passé, voire lors de la fin de saison précédente, autant le milieu de terrain camerounais constituait une belle inconnue, lui qui débarquait de la réserve du Sporting Braga.

Entré en jeu à la mi-temps de la finale de la Coupe de France, Neyou a impressionné. Et depuis, son niveau n'a pas baissé. Omniprésent au milieu de terrain, le joueur de 23 est d'ores et déjà un maillot essentiel de Claude Puel. Qui a donc grimacé en le voyant sortir pour une blessure à l'épaule dimanche dernier à Nantes (2-2).

L'insider Mohamed Toubach-Ter a donné des nouvelles du joueur hier soir : "Yvan Neyou devrait être indisponible entre 15 et 21 jours. Cependant, il pourrait essayer de tenir sa place ce week-end, si décision est prise de procéder à une infiltration. Pour le moment, pas de décision prise". Claude Puel prendra-t-il le risque d'aggraver la blessure de son joueur ou s'en passera-t-il alors que ses Verts affrontent l'autre co-leader, le Stade Rennais ?

