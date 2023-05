ASSE : QRM salive déjà à l'idée de découvrir le Chaudron

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

Nommé pour le titre de meilleur entraîneur de Ligue 2 du fait de la saison incroyable de Quevilly-Rouen-Métropole (8ème après 35 journées), Olivier Echouafni se réjouit à l'idée d'affronter les Verts à Geoffroy-Guichard ce samedi soir.

Une première historique pour QRM

L'ancien milieu de terrain passé notamment par Nice a reconnu en conférence de presse que c'était une grande chance pour QRM de se mesurer à un tel club : « J'ai marqué quelques buts dans ma carrière contre les Verts. Ce n'est pas que ça galvanise, c'est une belle symbolique, c'est historique : Geoffroy-Guichard. C'est la première fois que QRM va jouer à Geoffroy-Guichard. C'est la deuxième fois que l'on rencontre les Verts. On va souhaiter bien sûr qu'ils puissent remonter le plus rapidement possible, comme les Girondins de Bordeaux, ce sont deux clubs qui doivent faire partie de l'élite. Sportivement, c'est actuellement de la Ligue 2 mais je sais qu'à terme ils vont remonter ».

Le Chaudron, cela fait déjà saliver Echouafni : « Jouer à Geoffroy-Guichard, ce sont des moments forts. C'est un stade qui reflète vraiment ce qu'est la passion pour un club, à travers les supporters que ce soit à Saint-Étienne et même en dehors. Dans les années 70, Saint-Étienne c'était la France pratiquement. Tout le monde s'identifiait à Saint-Étienne. Aujourd'hui, ce club a toujours autant d'engouement autour, de passion. Dès qu'il a des résultats, cela prend des grandes proportions. C'est toujours un plaisir d'aller jouer là-bas, c'est un vrai stade de football ».

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Marqué au fer rouge par Geoffroy-Guichard lorsqu'il était joueur, Olivier Echouafni a hâte que son équipe de Quevilly-Rouen-Métropole puisse s'offrir le premier match de son histoire dans le Chaudron. Un stade que le technicien sacralise.

Alexandre Corboz

Rédacteur