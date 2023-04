ASSE : Romeyer sort du silence pour la vente du club

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Depuis avril 2021, les deux actionnaires de l'AS Saint-Étienne, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, qui sont à la tête du club stéphanois respectivement depuis 2004 et 2006, ont annoncé leur intention de vendre l'ASSE. Mais deux ans plus tard, le club du Forez n'est toujours pas vendu.

"La vente est toujours d’actualité"

Présent ce jeudi au forum des "Supporters de l'emploi", qui est organisé au stade Geoffroy-Guichard, Roland Romeyer a fait le point sur la vente du club. "Je suis toujours en forme vous voyez. Vous n’entendrez pas parler de grand chose concernant la vente. Simplement, je me concentre sur cette fin de saison, c’est à dire jusqu’au 2 juin. On travaille du mieux possible et après le 2 juin on passera à autre chose. Il y aura d’autres projets. On se mobilisera pour d’autres projets qui ne sont pas d’actualité parce que le sportif est beaucoup plus important que ce qu’on peut évoquer, tous ce qu’on peut lire dans les médias, écouter ou lire sur les réseaux sociaux. En tant que co-actionnaire, ce qu’on espérait c’est que cette saison on la vive tranquillement pour travailler davantage sur d’autres projets. Finalement on a été pris complètement par ces résultats négatifs, et il a fallu réagir. L’objectif est de terminer la saison le mieux possible et après il y aura d’autres projets qui pourront donc être travaillés normalement. On sait qu’on vend, c’est tout. On l’a annoncé dans les médias. La vente est toujours d’actualité avec KPMG qui a un mandat de notre part. Compte tenu de l’état dans lequel était le club, on a dit qu’on attendait que cela aille mieux, c’est tout. Comme je vous le dis, on passera à cette phase-là une fois le championnat fini et en espérant que l’objectif que j’ai fixé sera atteint. Même si je suis en forme, il faut tourner la page", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le site de supporters des Verts, Envertetcontretous. La vente de l'ASSE est donc toujours d'actualité, mais passe après l'urgence sportive actuelle.

Pour résumer Présent ce jeudi au forum des "Supporters de l'emploi", qui est organisé au stade Geoffroy-Guichard, le co-actionnaire et président du directoire de l'AS Saint-Etienne, Roland Romeyer, a fait le point sur la vente du club stéphanois.

Fabien Chorlet

