ASSE : Romeyer, vente, avenir, Gomis se lâche sur l'avenir des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Il était il y a quelques jours à Saint-Etienne. En compagnie de Bernard Lacombe et pour la bonne cause afin d'offrir et de distribuer des repas à des personnes isolées. Lui, c'est Bafétimbi Gomis, résolument attaché à l'ASSE et à ses petits hommes Verts, tombés si bas depuis des mois. Pour le compte du Progrès, l'attaquant formé au club a donné son point de vue sur l'avenir. Et il ne manque pas d'idées.

"Roland a fait son temps"

Propos retranscrits par le site poteauxcarrés.

"L'ASSE doit franchir un palier. Ce serait bien de passer par une vente. Maintenant, je ne sais pas où ça en est (...) Roland (Romeyer) a fait son temps mais il a bien géré le club, notamment en injectant de l’argent avec la Sacma. Il a plus fait de bien que de mal au club. Jouer un rôle à l’avenir au sein du club en cas de rachat ? Pourquoi pas ! Quand tu as une riche carrière, cette compétence et cette légitimité, et à condition qu’il y ait un vrai projet qui permette de remettre Saint-Étienne à la place qu’il mérite, je reviendrai avec plaisir. Souvent, j'en parle dans les pays du Golfe, où j’ai pas mal d’amis. S’il y a un club à acheter, je leur dis que ça peut être Saint-Étienne. Le club et la ville en ont besoin. J’aimerais bien un jour qu’un de mes amis rachète l’ASSE."

Podcast Men's Up Life