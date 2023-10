ASSE : Ruffier s’est fait « défoncer la tronche » par les Verts !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L’affaire Ruffier revient sur le devant de la scène. En janvier 2021, l'ancien gardien international a été licencié pour faute grave par l'ASSE après six mois de mise à pied. Comme déjà évoqué hier, l'intéressé a contesté hier devant le Conseil des prud'hommes de Saint-Étienne cette décision en réclamant plus de 7 millions d'euros de réparation. Par la voix de son avocat, Me Olivier Martin, le club forézien a réagi à cette contestation et espère démontrer le bienfondé du licenciement pour faute grave afin de couper court aux prétentions « financières exorbitantes » de son ancien gardien. « Si la faute grave n'était pas reconnue comme fondement au licenciement, Stéphane Ruffier ne devrait pouvoir prétendre qu'au versement des six derniers mois de son salaire de base, soit 540 000 euros », a déclaré l'avocat de l'ASSE auprès de L'Équipe.

« Un grand type d'1m90 se fait persécuter »

Ce à quoi l’avocate de Ruffier a répondu sans ménagement. « Un grand type d'1m90 baraqué et tatoué qui se fait persécuter, ça peut surprendre, a expliqué Me Dorothée Bisaccia-Bernstein dans Le Dauphiné Libéré. L’ASSE est un employeur tout puissant. Stéphane Ruffier a vécu une longue période de harcèlement moral auquel se sont livré l’entraîneur Claude Puel et le directeur général Xavier Thuilot, qui avaient la mission de dégraisser la masse salariale et de virer les joueurs qui coûtaient le plus cher. Stéphane Ruffier a subi une entreprise de démolition, une campagne de sape et il a fini par arrêter le foot après s’être fait défoncer la tronche. »

Podcast Men's Up Life