ASSE - Bastia : Dall’Oglio a déjà noté le gros acte de progression des Verts

Olivier Dall’Oglio : « On n’aurait pas dû souffrir autant sur cette fin de match. Quand on mène 3-0 comme ça, on doit mieux maîtriser le match. On a reculé, le bloc-équipe a reculé… C’est vrai que les Bastiais nous ont poussé. Ils ont bien joué le coup sur quelques phases et ça nous a vraiment gêné mais de notre côté il y a un gros travail à faire sur les fins de match.

« On a un peu plus de billes… »

L’entame était très très bonne mais c’est après que nous nous sommes retrouvés en difficulté. On retrouve les mêmes phases qu’on avait eu à Bordeaux sur le dernier match. Le point positif, ce sont les trois buts marqués. On avait mis un plan de jeu en place pour se retrouver dans les meilleures situations. On a retrouvé ce travail-là et c’est vraiment le côté très positif. Je pense que nos attaquants peuvent se faire plaisir s’ils suivent les directives… Après ces deux matchs, on a un peu plus de billes. Cela va nous permettre de bosser pendant les vacances pour proposer quelque chose de cohérent pour la suite… »

